الأرصاد الجوية تعلن عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء على مناطق السواحل الشمالية، ويكون الطقس دافئ على محافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة، حتى مناطق شمال الصعيد، بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة مع بداية اليوم الإثنين.

توقعات خبراء الارصاد لطقس اليوم الإثنين

كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم، أن يكون طقس اليوم الإثنين حارًا على مناطق جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على المناطق الشمالية للبلاد، وحتى مناطق شمال الصعيد.

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وأكد الخبراء أن الشبورة المائية سوف تكون كثيفة على بعض من المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة في المناطق الشمالية، ومعظم نشاط حركة الرياح شمالية شرقية إلى معتدلة.

حالة البحار

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأبيض المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الدولة المصرية

محافظة القاهرة الصغرى 14، والعظمى 24.

شبين الكوم الصغرى 13، العظمى 24.

محافظة طنطا الصغرى 13، العظمى 23.

محافظة دمنهور الصغرى 11، العظمى 22.

محافظة الإسكندرية الصغرى 12، العظمى 21.

بلطيم الصغرى 12، العظمى 21.

مرسى مطروح الصغرى 10، العظمى 19.

السلوم الصغرى 10، العظمى 23.

سيوة الصغرى 08، العظمى 24.

محافظة بورسعيد الصغرى 12، العظمى 20.

محافظة دمياط الصغرى 12، العظمى 21.

الزقازيق الصغرى 12، العظمى 24.

محافظة الإسماعيلية الصغرى 10، العظمى 25.

محافظة السويس الصغرى 11، العظمى 24.

محافظة العريش الصغرى 10، العظمى 21.

رفح الصغرى 10، العظمى 20.

رأس سدر الصغرى 13، العظمى 24.

نخل الصغرى 05، العظمى 22.

نويبع الصغرى 15، العظمى 25.

طابا الصغرى 10، العظمى 23.

سانت كاترين الصغرى 05، العظمى 19.

الطور الصغرى 14، العظمى 25.

شرم الشيخ الصغرى 16، العظمى 25.

الغردقة الصغرى 15، العظمى 26.

مرسى علم الصغرى 15، العظمى 25.

الفيوم الصغرى 10، العظمى 24.

محافظة بنى سويف الصغرى 10، العظمى 24.

المنيا الصغرى 08، العظمى 25.

أسيوط الصغرى 09، العظمى 25.

محافظة سوهاج الصغرى 10، العظمى 26.

محافظة قنا الصغرى 10، العظمى 27.

محافظة الأقصر الصغرى 12، العظمى 28.

محافظة أسوان الصغرى 13، العظمى 29.

أبوسمبل الصغرى 13، العظمى 28.

الوادى الجديد الصغرى 12، العظمى 28.

شلاتين الصغرى 17، العظمى 26.

أبو رماد الصغرى 17، العظمى 25.

رأس حدربة الصغرى 18، العظمى 24.

حلايب الصغرى 18، العظمى 25​.

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