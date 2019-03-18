التضامن: اليوم الإعلان عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

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تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى جمهورية مصر العربية.

وسوف يتم الإعلان عن “اسم الأم المثالية الأولى” على مستوى جمهورية مصر العربية، إلى جانب تكريم أم من ذوي الإعاقة، والأم لابن من ذوي الإعاقة، تميز في المجالات الرياضية، والعلمية، والفنية.

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وأشارت الدكتورة غادة والي خلال تصريحات صحفية لها، “إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة، والعمل على تعظيم دورها، حيث أنها تعد خط الدفاع الأول من أجل مواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، وخصوصًا الأسرة البديلة، التي لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام، والأطفال بلا مأوى بهدف العمل على توفير جو أسري لحماية تلك الفئة من الأطفال”.

شروط اختيار الأم المثالية

من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية، أو من ذوى الإعاقة، أو الأم التي لديها ابن معاق، هي ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء.

وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهلات عليا.

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، “أن اختيار الأم البديلة لكونها أم لأسرة كافلة لأطفال قد حرموا من الجو الأسري والرعاية، وقامت بتربيتهم مع أطفالها الشرعيين، أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج، ومن شروط اختيار الأم المثالية في تلك الحالة حصول الابن البديل على مؤهل عالي، مع المساواة بين كافة الأبناء داخل الأسرة من حيث المعاملة، والصحة، والتعليم”

أشارت الوزارة “أن من المعايير المرجحة من أجل اختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضًا تفضيل الأم الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.”​

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