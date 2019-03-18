الإحصاء: 2.9 مليون تغريدة للمصريين يوميًا عبر “تويتر” و 34.5 مليون مستخدم لـ”فيس بوك”

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس، تقريرًا يقيس حجم مشاركة المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ثورة الإنترنت والعالم الذي أصبح قرية صغيرة، حيث كشف التقرير الذي أعده جهاز الإحصاء، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن عدد تغريدات المصريين على “تويتر” وصلت إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً، بمعنى أنه هناك نحو 2013 تغريدة فى الدقيقة الواحدة، وهي نسبة 18% من جملة التغريدات عبر نفس الموقع بالمنطقة العربية ككل والتى تبلغ 27.4 مليون تغريدة فى اليوم الواحد.

وأوضح التقرير الإحصاء الذى اعتمدت بياناته على تقارير وسائل التواصل الاجتماعى العربى من كلية محمد بن راشد الحكومية، أن مصر تحتل المركز الثانى كأكبر الدول العربية امتلاكا لعدد المستخدمين الجدد الذين انضموا لـ “تويتر” منذ 2014، حيث انضم نحو 590 ألف مستخدم مصرى جديد منذ هذا العام.

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وعلى نحو متصل، فقد أظهرت البيانات الواردة فى التقرير الإحصائى، أن عدد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فى مصر يتجاوز 34.5 مليون مستخدم، كما أشارتالبيانات إلى أن الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد.

وأشارت البيانات بالتقرير إلى أن نسبة الشباب من مستخدمي موقع “فيس بوك” فى سن أقل من 30 عام، تصل إلى 65.8% من إجمالى المستخدمين، ولكن تزيد فيهم نسبة الذكور عن الإناث، ومضيفة أن اللغة العربية تعتبر اللغة الرئيسية لمستخدمى موقع “فيس بوك” فى المنطقة العربية بشكل عام، و94% من المستخدمين المصريين يستخدمونها.