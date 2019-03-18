في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. “السيسي” يوجه 30 رسالة للعالم

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تصدرت أخبار فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، الذي انطلقت دورته الثانية أمس الأول السبت، بمحافظة أسوان برعاية رئيس الجمهورية ومستمرة حتى اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس، حيث أشارت عناوين الصحف مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقارة الإفريقية، والتغلب على التحديات، وتغيير واقع شعوبها إلى الأفضل.

وفي حواره مع الشباب المشاركين بالملتقى، شدد “السيسي” على ضرورة إعداد ورقة بالاحتياجات العاجلة لتنمية القارة السمراء، تمهيدا لطرحها أمام القمة العربية ــ الإفريقية المقبلة بالعاصمة السعودية “الرياض”، على أن تكون محددة الإجراءات وممكنة التنفيذ.

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وتضمن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل موجه للعالم، نرصد لكم تلك الرسائل في السطور التالية:

1ـ تمكين المرأة في المناصب العليا يحتاج إرادة سياسية في كل الدول.

2ـ اعتبار الأكاديمية الوطنية للشباب بمثابة بوابة الوصول إلى المناصب العليا في الدولة.

3 ـ علق السيسي على لفظ الجنوب الزنجي قائلًا: ” ما ينفعش نقول الشمال العربي والجنوب الزنجي.. دا كلام مايصحش”.

4 ـ أوضح السيسي أنه تم تشويه صورة العلاقة بين العرب وأشقائهم في أفريقيا على مدار سنوات مضت.

5 ـ أشار السيسي إلى أنه أكثر العناصر التي انخرطت في الجماعات الإرهابية موجودين في إفريقيا.

6 ـ السيسي: “أي أزمة تحدث في أي دولة يكون لها تأثير على باقي الدول”.

7 ـ السيسي: “لا مناص عن تحقيق التكامل بين الدول الإفريقية والعربية.. إحنا مالناش غير بعضنا”.

8 ـ السيسي: ” الحوار بين الدول العربية والإفريقية يحتاج إلى ورقة جادة لصنع التقارب”

9 ـ السيسي متحدثًا عن أهمية الحوار: ” مهم نتكلم مع بعض ونسمع ونصدق بعض”.

10 ـ السيسي: “نهدف من فكرة مؤتمرات الشباب بعث الرغبة في إيجاد قناة ملائمة للتواصل مع الشباب المصري”.

11ـ السيسي: ” البحث العلمي صناعة عالمية كبيرة وليس مجرد مجال بحثي في مهنة بعينها”.

12 ـ السيسي: “الجميع يتحدثون عن التمويل، وأستمع لجميع الموجودين في القاعة واللي بيسمعونا بقولهم فكروا دايمًا منين وبكام أو بكام ومنين..؟.

13 ـ السيسي: لدينا عناصر صناعة البحث العلمي بالكامل في مصر وإفريقيا”.

14 ـ السيسي: إذا اخترع مصري علاج لمرض معين ، ناخد العلاج ده بنسبة مختلفة عن الدول التانية.

15 ـ السيسي: علينا تحقيق الاستقرار أولاً قبل الحديث عن التواصل .

16 ـ السيسي: الخطاب الإنساني يجب أن يتضمن معاني الاستقرار والتنمية، حتى نتجاوز الصراعات التي لحقت بالمجتمعات.

17 ـالسيي: ” أوصي الشباب بالتمسك بأحلامه والعزم على تحقيقها دون الابتعاد عن الأهداف السامية”.

18 ـ السيسي أوجه حديثي للشباب: “اعملوا بكل جهد لبلادكم، واجعلوا الحوار دستوركم، وعليكم أن تجعلوا أوطانكم وعالمكم أكثر سلامًا واستقرارًا، ولا تحيدوا عن النسق الإنساني الحقيقي”.

19 ـ العمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسة إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق التعليم والتدريب.

20 ـ السيسي: أوجه حديثي للشباب الإفريقي والعربي: “حافظوا على بلادكم حافظوات على بلادكم حافظوا على بلادكم”.

21 ـ قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

22 ـ تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية ، بالتنسيق والتعاون المشترك بين كلا من وزارة التعليم العالي والأ كاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لتكوين منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وإفريقيا.

23 ـ السيسي: بالتنسيق بين وزارة الصحة و جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، سيتم إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس “سي” لمليون إفريقي، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر.

24 ـ تكليف إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي يقوم بإعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.

25 ـ تكليف إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل عربي وإفريقي مهمته وضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف على أن يتم عرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

26 ـ السيسي: تشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

27 ـ السيسي: بدء الإعداد والتجهيز لملتقى شباب مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادي النيل.

28ـ السيسي: تم إعداد ورقة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأمانة الجامعة العربية يتم طرحها على القمة العربية الإفريقية القادمة بالرياض تتضمن مقترحات محددة وعملية في مجالات إنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة، وإنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل

29 ـ السيسي: علينا تعزيز الاندماج القاري، وإنشاء آلية عربية إفريقية مشتركة نكافح بها الإرهاب ونحقق الأمن والاستقرار.

30 ـ لفت السيسي إلى ضرورة الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة وتحسين العلاقات الإفريقية العربية.