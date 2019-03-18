4 خطوات للتظلم من نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين.. تعرف عليها

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم للتظلمات، أمام الراسبين في اختبارات “مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين”.

4 خطوات للتظلم من نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين

ويرصد موقع 365 خطوات التقدم بالتظلم أمام الراسبين في اختبارات مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، بحسب تصريحات نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر.

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يبدأ التقدم بالتظلمات اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع.

يسدد الراغب في التظلم من نتيجته 100 جنيه في أحد مكاتب البريد على رقم التالي “0135112000283818”، أو من خلال أحد فروع البنك الأهلي على حساب التالي: “154307041671900004”.

يرسل المتظلم طلبه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، أو عن طريق الفاكس.

خلال أسبوع، يحدد للمتظلم موعدًا بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم للاطلاع على نتيجته وإجاباته.

نصح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، الراسبين بعدم التظلم، وأكد “أن النتيجة صحيحة بنسبة 100%، لأن التصحيح جرى بطريقة إلكترونية”.

وأعلنت الوزارة أن نتيجة اختبارات مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، قد أعلنت مساء أمس الأحد، وسجلت نسبة الناجحين فيها 49.940 متقدم.

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