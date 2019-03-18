التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات اللاتي حصدن المراكز الأولى

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صرحت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى جمهورية مصر العربية خلال العام الراهن لعام 2019.

وفازت في المركز الأول في مسابقة الأم المثالية، “سعدية ثابت حنا الله” ، والتي تبلغ من العمر 63 عامًا، ربه منزل وهي أرملة منذ 34 سنة من المنيا ولديها من الأبناء الأول بكالوريوس تجارة والثاني بكالوريوس فنون جميلة والثالث بكالوريوس خدمة اجتماعية.

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قصة كفاح الأم المثالية سعدية ثابت حنا الله

تزوجت الأم سعدية ثابت حنا الله، من موظف حكومي ورزقت بـ 3 أطفال، وأصيب زوجها بمرض الصرع، وعانت معه طوال فترة العلاج التي استمرت لمدة 9 سنوات إلى أن توفاه الله خلال عام 1985، تاركاً لها 3 أبناء الأول بالصف الأول الابتدائي والثاني يبلغ من العمر 5 سنوات، والثالث 3 شهور، وكان معاشه زهيد يقدر بحوالي 55 جنيه.

أصبحت الأم، هي مسئولة الأول عن الأبناء، ورعايتهم حيث لم تجد السند من أهل زوجها، حتى أنهم رفعوا عليها قضيه من أجل ضم الأولاد منها وبفضل الله لم يحدث ذلك، وأصبحت الوصايا للأم فقط.

على الرغم من عدم استكمال الأم لتعليمها حيث أخرجها والدها من التعليم، وهى في ثالثة ابتدائي وذلك لرعاية أشقائها ، إلا أنها أصرت على تعليم أبنائها، وحصولهم على الشهادات الجامعية وبعد معاناة حصل طفلها الأول على بكالوريوس تجارة ويعمل خلال الوقت الراهن كرئيس قسم التسويق بأحد الشركات.

وحصل ابنها الثاني على بكالوريوس فنون جميلة، وتم تعيينه من أوائل الخريجين، ما الابن الثالث لها فقد حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويعمل في وظيفة أخصائي اجتماعي في إدارة تعليمية وقد تزوجوا جميعاً وأنجبوا.

واجهت الأم سعديه معاناة ثانية، حين أصيب الابن الأكبر بفشل كلوي، واحتاج غسيل كلوي، أو زرع كلى، فلم تتردد الأم في بيع كل شيء من أجل أن يتم إجراء العملية لأبنها، بالإضافة إلى تبرع بكليتها لابنها وهى في سن 57 سنة وعلى الرغم من خطورة ذلك عليها، إلا أنها أصرت وتبرعت بها لابنها.

قصة كفاح الأم المثالية أمل جرجس مسعد

حصلت السيدة أمل جرجس مسعد، والتي تبلغ من العمر 52 عامًا، على المركز الثاني من جائزة الأم المثالية، وهي موظفة إدارية في “مدرسة السلام الخاصة للغات”، من محافظة الأقصر، وهي أرملة منذ 15 عاما، وحصلت علي بكالوريوس تجارة، ولديها من 3 أبناء، الأبنة الأولى حاصلة على ليسانس الألسن والابن الثاني حاصل علي بكالوريوس تجارة، والأبن الثالث يدرس بالسنة النهائية في كلية هندسة.

قصة كفاح الأم المثالية وفاء سيد أحمد محمد

حازت وفاء سيد أحمد محمد على المركز الثالث في مسابقة الأم المثالية 2019، وتبلغ من العمر 82 عاماًا، وهي ربة منزل، أرملة منذ 39 عاما من محافظة المنصورة ورغم أنها حاصلة على الشهادة الابتدائية، إلا أن الابنة الأولى لها حصلت على بكالوريوس طب و دبلوم نساء وتوليد، والابن الثاني حصل على بكالوريوس علوم شُرطية ودكتوراه في العلوم الشُرطية.

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