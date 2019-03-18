القوى العاملة تنصح الجالية المصريين بإيطاليا بعدم التوقيع على إيصالات أمانة

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قام مكتب التمثيل العمالي التابع إلى وزارة القوى العاملة في القنصلية المصرية بميلانو، بإجراء زيارة مجموعة من العمال المصريين، الذين يعملون في مجال التفريغ والشحن، بمدينة الكومو الإيطالية، بالإضافة إلى زيارته لإحدى الشركات المتخصصة بمجال الأدوات الصحية بميلانو للاطمئنان على أحوالهم، والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.

أعلن المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، “إن تلك الزيارات، جاءت تنفيذاً لتوجيهات الصادرة عن محمد سعفان وزير القوى العامل إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج من أجل عقد لقاءات، مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول لها، وتعريف الحالية المصرية بحقوقهم وواجباتهم”.

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التقى المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية بمجموعتين من العمال المصريين، الفئة الأولى من العمالة المصرية تعمل بمجال الشحن والتفريغ.

كما التقى خلال زيارته الميدانية الثانية مع عدد من الجالية المصرية العاملة بمجال الأدوات الصحية من أجل الاطمئنان عليهم، والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم.

كما قدم المستشار العمالي بميلانو عدد من النصائح الخاصة بالمستجدات على قوانين، وقرارات وزارة العمل، والضمان الاجتماعي، وأكد على الجالية المصرية على ضرورة الالتزام بالخضوع لمظلة التأمينات الإيطالية للحصول على المزايا المادية، والمزايا الصحية والاجتماعية، التي تعمل على توفرها الدولة الايطالية لمن يخضع للتأمينات والالتزام بوسائل الصحة والسلامة المهنية.

وشدد المستشار العمالي على الجالية المصرية العاملة في إيطاليا، بعدم التوقيع على شيكات أو وإيصالات أمانة مقابل الالتحاق بالعمل، وأكد عليهم “بأن مكتب التمثيل العمالي فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي الخاص به”.

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