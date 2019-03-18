الصحة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بـ 11 محافظة

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صرحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن إطلاق فعاليات المرحلة الثانية من الحملة القومية من أجل القضاء على الديدان المعوية، وذلك في الفترة من 19 من مارس وحتى 28 من مارس 2019، في 11 محافظة، تستهدف تجريع ما يقارب من 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار “مبندازول 500 مجم”.

الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بـ 11 محافظة

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، “أن محافظات المرحلة الثانية كالتالي:

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محافظة القاهرة.

محافظة السويس.

محافظة الإسماعيلية.

محافظة كفر الشيخ.

محافظة المنوفية.

محافظة بنى سويف.

محافظة سوهاج.

محافظة الأقصر.

محافظة أسوان.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، “أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن، وفعال وليس له أى أثار جانبية”.

أشار رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، “أن الإصابة بالطفيليات المعوية، وخصوصًا الإصابة بالديدان الإسكارس، والإكسيورس “الدودة الدبوسية”، تكون أكثر إنتشارًا بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة”.

وأكد، “إن الأطفال في هذا السن، حيث أن الأطفال فى السن المدرسي، هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان”، ولفت إلى “أن الاصابة بديدان الإسكارس، تأتي بسبب عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الغير صحية”.

كما أن تلك الديدان تنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدي الملوثة، وغالبًا ما تحدث منها “عدوى ذاتية”، مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين طلاب المدارس، وأشار إلى “أن الإسكارس ينتقل عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات”.

وأوضح علاء عيد، “أن الإصابة بتلك الديدان تؤدي إلى آلام بالبطن مع قئ، والإسهال ، إلى جانب فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز”.

أضاف، “إن الإهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر بشكل مستمر إلى جانب اتباع العادات الصحية، وغسل الأيدي بصورة مستمرة قبل تناول الطعام، وبعده، من أهم طرق الوقاية من الأمراض، كما أكد على، “ضرورة غسل الخضروات بشكل جيد، قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن الذباب، يقلل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن التطعيم شمل 8 ملايين و475 ألف و952 طالب وطالبة، في الفترة من 12 وحتى 21 فبراير في ستة عشر محافظة مصر خلال فعاليات المرحلة الأولى، من التطعيم، وشمل التطعيم المحافظات التالية: “محافظات القليوبية، ومحافظة الغربية، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة البحيرة، ومحافظة دمياط، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة مرسى مطروح، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الفيوم، ومحافظة المنيا، ومحافظة أسيوط، ومحافظة الوادى الجديد، ومحافظة قنا، ومحافظة جنوب سيناء، ولم يتم رصد أى مضاعفات أو أثار جانبية فى تلك المرحلة”.

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