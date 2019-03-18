طلب إحاطة لوزير النقل في “النواب”: طهر المرفق من الفسدة أولا بأول

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قال محمد عبد الله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب ، اليوم الإثنين الموافق 16 مارس من العام الحالي 2019 ، إنه يؤيد بشكل تام ومطلق ، سياسات الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، في مواجهة الفساد بجميع صوره داخل جميع قطاعات الوزارة ، بما فيها هيئة السكك الحديدية.

وفي أول طلب إحاطة ، قدمه عضو مجلس النواب إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس البرلمان ، لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، بشأن ما يثار حول إقالة الوزير ، مصطفى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية ، بسبب المخالفات التي ارتكبها.

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وتابع عضو لجنة النقل في مجلس النواب ، أن الفريق كامل الوزير هو الذي أعلن إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد وإحالته للتحقيق ، وزاد: “فوجئنا بتصريحات غريبة صادرة من المهندس أشرف رسلان ، رئيس الهيئة ، مخالفة لتصريحات الفريق كامل الوزير ، قال فيها إن قرار إنهاء انتداب مصطفى سلطان ، صدر قبل تولي الفريق كامل الوزير منصب وزير النقل ، وأن المخالفات تحقق فيها النيابة الإداريةو، وليس هناك ما يدينه ، وأن سلطان لم يكن معينا في هذا المنصب ، لكنه كان يقوم بتسيير الأعمال لحين اتخاذ قرار بتعيين نائب جديد”.

وزاد عضو لجنة النقل في مجلس النواب ، موجها حديثه إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل: “يا معالي الوزير خلي بالك ، عشش الفساد والإهمال واللامبالاة داخل مرفق السكك الحديدية على مدى الـ50 عاما الماضية ، يا معالي الوزير سوف تصدر تصريحات وقرارات منك ، وتجد من يعلن تصريحات مضادة لها داخل أكبر وسائل الإعلام والصحافة وفي الصفحات الأولى وفي المانشيتات العريضة ، مثل تلك التي أصدرها رسلان وتصدرت الصفحة الأولى ، في أكبر صحيفة قومية كبرى”.

وأوضح عضو لجنة النقل في مجلس النواب ، قائلا: “يا معالي الوزير ، أرجوك لا ترحم من يسيء لأي قطاع تابع لوزارة النقل ، وطهر المرفق من الفسدة أولا بأول ، ولا تأخذك بهم رحمة أو شفقة ، لأنهم أساءوا لمصر التي أعطتهم كل شيء”.