في حادث سير بفيصل.. مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني

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لقي اللواء ركن عبد القادر العمودي، مستشار وزير الدفاع اليمني لشئون الموارد البشرية مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث سير بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت التحريات الأولية عن الحادث أن الحادث وقع “قضاء وقدر”، حيث تبين من التحريات الأمنية أنه أثناء تواجد اللواء ركن عبدالقادر العمودي في شارع سهل حمزة القائم في منطقة فيصل في الجيزة صدمته سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

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