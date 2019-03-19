الصحة” تطلق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في 11 محافظة

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تستعد وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس من العام الحالي 2019 ، لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في 11 محافظة ، والتي تستمر حتى 28 مارس من الشهر ذاته ، وتستهدف تطعيم 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة ، بعقار “المبندازول 500 مجم”.

الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، قال في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، إن محافظات المرحلة الثانية ، وهي “القاهرة ، السويس ، الإسماعيلية ، كفر الشيخ ، المنوفية ، بني سويف ، سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء” ، موضحا أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع ، وهو آمن وفعال وليس له أي آثار جانبية.

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من جانبه ، قال الدكتور علاء عيد ، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان ، إن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان اسكارس واكسيورس “الدودة الدبوسية” ، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 12 سنة ، لافتا إلى أن الأطفال في السن المدرسي ، هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

وزاد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان ، إن الإصابة بديدان الاسكارس تأتي بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية ، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدي الملوثة ، وغالبا ما تحدث منها عدوى ذاتية ، ما يؤدي بدوره إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس.

وأوضح الدكتور علاء عيد ، أن الاسكارس ينتقل عن طريق أكل الخضراوات والفاكهة الملوثة بالبويضات ، مشيرا إلى أن الإصابة بهذه الديدان ، تؤدي إلى آلام في البطن مع قيئ وإسهال ، فضلا عن فقدان الشهية مع فقدان للوزن ، ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.

وفيما يخص طرق الوقاية ، بيّن رئيس قطاع الطب الوقائي ، أن الاهتمام بالنظافة الشخصية ، وتقليم الأظافر باستمرار ، وغسل الأيدي قبل الأكل وبعده ، من أهم طرق الوقاية من الأمراض ، كما أن غسل الخضراوات جيدا قبل تناولها ، والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن الذباب ، يقلل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.

وكانت المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية ، نجحت في تطعيم 8 ملايين و475 ألفا و952 طالبا ، في الفترة من 12 وحتى 21 فبراير الماضي ، في 16 محافظة ، وهي “القليوبية ، الغربية ، الشرقية ، الدقهلية ، البحيرة ، دمياط ، بورسعيد ، الإسكندرية ، مرسى مطروح ، الجيزة ، الفيوم ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد ، قنا ، زجنوب سيناء”، ولم يتم رصد أي مضاعفات أو آثار جانبية في تلك المرحلة.​