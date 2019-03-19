الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم وتحذر من “ظاهرة خطيرة”

Advertisements

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس من العام الحالي 2019 ، من ظهور ظاهرة خطيرة صباح اليوم وهي الشبورة المائية ، موضحين أن الرؤية تقل في الصباح الباكر ، ومطالبين قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة بالسرعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور ، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وفي نشرة أخبار الطقس التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، والتي تتضمن بيانا بأهم درجات الحرارة على مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وحالة الطقس المتوقعة ، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء مائل للدفء على السواحل الشمالية ، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

Advertisements

وكذلك توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، تكون كثيفة على بعض المناطق ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالة الطقس تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 09 20

السلوم 10 23

سيوة 07 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 21

الزقازيق 13 26

الإسماعيلية 10 26

السويس 11 26

العريش 09 21

رفح 09 21

رأس سدر 13 26

نخل 05 23

نويبع 16 28

طابا 11 25

سانت كاترين 06 23

الطور 14 25

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 15 26

الفيوم 10 27

بني سويف 10 27

المنيا 09 27

أسيوط 09 27

سوهاج 10 28

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 13 31

أبو سمبل 13 30

الوادي الجديد 11 29

شلاتين 17 29

أبو رماد 17 28

رأس حدربة 18 27

حلايب 18 27