اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية للطلاب

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية اليوم الثلاثاء من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية.

وسوف تستمر فعاليات المرحلة الثانية من الحملة حتى يوم 28 من شهر مارس الجاري لعام 2019، في 11 محافظة، وتستهدف الحملة إلى تجريع ما يقارب من أربعة ملايين طالب وطالبة بعقار “المبندازول”، وتبدأ فعاليات المرحلة الثانية من الحملة القومية في “مدرسة القصر العينى الإبتدائية الرسمية للغات”.

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المحافظات الـ 11 التي تبدأ فيها اليوم فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

محافظة القاهرة.

محافظة السويس.

محافظة الإسماعيلية.

محافظة كفر الشيخ.

محافظة المنوفية.

محافظة بنى سويف.,

محافظة سوهاج.

محافظة الأقصر.

محافظة أسوان.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة شمال سيناء.

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