إجراء قرعة الحج في 5 مديريات أمن اليوم.. تعرف على التفاصيل

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يتم اليوم الثلاثاء إجراء قرعة الحج العلنية، في 5 مديريات أمن، وهم، “مديرية أمن قنا، مديرية أمن المنيا، مديرية أمن الدقهلية، ومديرية أمن السويس، مديرية أمن كفر الشيخ”.

فتحت أقسام الشرطة المصرية أبوابها من أجل تلقى طلبات حج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019 م، حتى يوم 11 من شهر مارس السابق لعام 2019، وسط إقبال كبير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.

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ويحظى الفائزين في حج القرعة لهذا العام، بالعديد من التيسيرات، والخدمات كبيرة، ومن أهم تلك التيسيرات والخدمات، التالي:

قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنية.

الاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة.

العمل على توفير أطباء، ووعاظ، مرافقين لمرافقة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج .

أقرا المزيد تعرف على.. شروط المرافق لكبار السن في حج القرعة لعام 1440 هـ/ 2019 م