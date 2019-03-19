التموين: مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مواصلتها تلقى تظلمات أصحاب بطاقات التموين الغير مستحقين في الحصول على الدعم السلعي تبعًا للمعايير الخمسة الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة.

وأوضحت وزارة التموين أن تلقى تظلمات أصحاب بطاقات التموين المحذفين يتم من خلال الموقع “الإلكترونى لدعم مصر“، ويتم فحص التظلمات، ومن سوف يتم إثبات استحقاقه للحصول على الدعم السلعي سوف يتم إعادة إدرجة إلى منظومة بطاقات التموين من جديد.

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، على عدم حذف أى مواطن من منظومة الدعم السلعي، طالما أنه من المستحقين، وأن ما تقوم به الوزارة خلال الوقت الراهن هو العمل على تنقية بطاقات التموين، واستبعاد غير المستحقين.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي من أجل رغبة الوزارة في إدارج الفئات المستحقة، والفئات الأكثر احتياجًا للحصول على منظومة الدعم السلعي.

وشدد الوزير، “مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات، وهو مستحق” ، وطرح الوزير تساءل، “هل يعقل أن يستهلك شخص كهرباء بأكثر من 1000 كيلوات شهريا، أو يستهلك فاتورة محمول أكثر من 1000 جنيه شهريًا، أو يمتلك سيارة فارهة ويستحق دعم بقيمة سلعي بقيمة 50 جنيه؟َ!”.

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