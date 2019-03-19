مبادرات الكشف عن السمنة والتقزم بالمدارس حققت أعلى نسب تردد على عيادات الفحص

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أكدت رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتورة سهير عبد الحميد، “أن كافة المبادرات الرئاسية المتعلقة بفحص الطلاب بالمدارس سواء للكشف عن فيرس سي، أو مبادرة الكشف عن التقزم والأنيميا والسمنة تسير بشكل منتظم”.

وأعلنت عن موعد البدء في فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا بين طلاب المرحلة الابتدائية خلال الأيام القليلة القادمة، وتابعت، “المبادرات حققت أعلى نسب تردد على عيادات الفحص”.

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أعلنت رئيس هيئة التأمين الصحي، “إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى مستمرة في المحافظات التالية، محافظة الأقصر، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة القاهرة من خلال 6 مستشفيات”، وأوضحت “إن هناك مرحلتين سوف يتم إطلاقهم قريبًا”، وشددت، “أن منتفعى التأمين الصحي يحصلون على الخدمات الصحية بشكل مجاني”.

وأضافت، “إجراءات الفحص تتم بشكل مجاني، بينما الحالات التي يثبت إصابتها يتم إجراء سلسلة من التحاليل لها، منها دلالات الأورام، والأشعة مقطعية بالصبغة على منطقة البطن والحوض والصدر، إلى جانب إجراء أشعة المسح الذرى على العظام”.

وأشارت إلى “أن الجراحات اللازمة لإزالة من أجل أزالة الورم تتم بشكل مجاني، أما في الحالات التي تحتاج إلى علاج كيماوي أو علاج إشعاعى يتم توفير الجلسات لهن، حتى تمام الشفاء مجانًا وبدون المريضة مصاريف مالية”.

وشددت رئيس هيئة التأمين الصحى، “أن مستشفيات التأمين الصحى تسمح بالعلاج على نفقة الدولة من خلال العمل على توفير قرارات اللجان الثلاثية في المستشفيات على أن يتم استخراج القرارات والعلاج في مستشفيات التأمين الصحى”.

وأكدت، “إن نسبة مرضى الأورام السرطانية في الثدي الغير خاضعين لمظلة التأمين الصحي، وثبت إصابتهم يتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لهم، والعمل على توفير العلاج كامل لهم بشكل مجاني”.

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