قبل بداية الربيع بـ 48 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

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صرح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك عدة ظواهر الجويةتصاحب حالة الطقس الحالية في أخر أيام فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع الذي يهل علينا بعد يومين، يوم 21 مارس الجاري.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس، إن اليوم يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة فيما تقل كميات السحب بينما تزداد فترات سطوع الشمس، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون حول المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

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وتابع الدكتور محمود شاهين، أن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة يصل إلى 26 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، في حين تصل درجات الحرارة إلى 32 درجة في محافظات جنوب الصعيد، و28 على جنوب سيناء والغردقة.

وأكد “شاهين” أن فرص سقوط الأمطار تبدأ في الانحصار على السواحل الشمالية الشرقية فقط، بينما تكون من خفيفة إلى متوسطة وليس لها تأثير على الأنشطة اليومية، لافتًا إلى أن الهدوء النسبي هو الملاحظ في سرعة الرياح تستمر حتى يوم الخميس المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وذكر معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن فصل الشتاء ينتهي غدًا الأربعاء فلكيًا في مصر والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد 88 يومًا، وهي عمر هذا الفصل البارد.

وأوضح المعمل، أنه لحظة الاعتدال الربيعي تحل في الحادية عشرة مساءً و58 دقيقة، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، معربًا أن مدة فصل الربيع للعام الحالي 2019 سيكون 92 يومًا، 17 ساعة، و56 دقيقة.​

وفيما يخص توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء ، الموافق 19 مارس، فقد ذكرت نشرة الهيئة أنه يسود البلاد اليوم طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافىء على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

واضافت نشرة الخبراء أنه تقل الرؤية فى ظل وجود الشبورة المائية صباحًا خاصة على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، ولكنها تكون كثيفة على بعض المناطق خصوصا التي بها مزروعات أو مسطحات مائية، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وعن حالة البحرين، أوضحت نشرة هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

وحسب ما جاء في النشرة الدورية للهيئة العامة للأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس، على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 09 20

السلوم 10 23

سيوة 07 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 21

الزقازيق 13 26

الاسماعيلية 10 26

السويس 11 26

العريش 09 21

رفح 09 21

رأس سدر 13 26

نخل 05 23

نويبع 16 28

طابا 11 25

كاترين 06 23

الطور 14 25

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 15 26

الفيوم 10 27

بنى سويف 10 27

المنيا 09 27

أسيوط 09 27

سوهاج 10 28

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 13 31

أبوسمبل 13 30

الوادى الجديد 11 29

شلاتين 17 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 18 27

حلايب 18 27

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 34

المدينة 19 32

الرياض 13 25

المنامة 18 23

أبوظبى 17 24

الدوحة 17 25

الكويت 11 25

دمشق 08 21

بيروت 14 20

عمان 08 20

القدس 07 19

غزة 12 21

بغداد 08 22

مسقط 20 25

صنعاء 10 27

الخرطوم 21 36

طرابلس 13 20

تونس 10 17

الجزائر 06 13

الرباط 09 20

نواكشوط 19 34

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 18

اسطنبول 09 18

اسلام اباد 12 20

نيودلهى 17 31

جاكرتا 25 31

بكين 09 22

كوالامبور 25 35

طوكيو 08 16

أثينا 10 20

روما 06 16

باريس 04 13

مدريد 03 15

برلين 01 08

لندن 08 12

مونتريال -07 01

موسكو 01 04

نيويورك -01 09

واشنطن 01 11