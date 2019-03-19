تعرف على.. عقوبة تأجير وحدة سكنية للعناصر المتطرفة

Advertisements

تقوم الدولة المصرية خلال الوقت الراهن بالعمل على تجفيف كافة منابع الإرهاب والتطرف، وضرب كافة أدوات الدعم وهي مسألة لا يمكن أن تم التراجع عنها، وتسعى الحكومة المصرية إلى إحكام الخناق حول كافة المحاولات التي تقوم بها العناصر الإرهابية من أجل الاختفاء بعيدًا عن الملاحقات الأمنية باستخدام عقارات مؤجرة.

كما تسعى الحكومة المصرية بكل قوة من أجل محاربة فوضى العقارات، أو القضاء على “الشقق المفروشة”، أو”الشقق الإيجار” والتى تعد واحدة من أهم الأدوات التى من الممكن أن يتم استخدامها من قبل العناصر الإرهابية والعناصر المشبوهة.

Advertisements

ولهذا طالبت الحكومة بضرورة إجراء بعض من التعديلات على أحكام “قانون مكافحة الإرهاب” الصادر بالقانون تحت رقم 94 لعام 2015، فيما يتعلق “بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين”.

نص قانون مكافحة الإرهاب

“أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب”.

أقرا المزيد تعرف على.. عقوبة النصب عن طريق مكاتب العمل الوهمية