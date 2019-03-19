القوى العاملة تسلم اليوم لذوى الاحتياجات الخاصة 299 عقد عمل

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يقوم اليوم الثلاثاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة، بتسليم 299 عقد عمل إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، المقدمة من قبل عدد من شركات القطاع الخاص، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة على توفيرها لهم.

يأتى هذا فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المديريات في المحافظات، واستيفاء نسبة مئوية تصل إلى 5% المقررة لهم، وذلك بحضور وكيل أول الوزارة مدير المديرية خالد المصري.

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