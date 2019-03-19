تفاصيل.. حركة تنقلات داخلية لأقسام المباحث بشرطة الجيزة

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أعلن مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء رضا العمدة، عن اعتماد حركة تنقلات لعدد من الضباط بين الأقسام الشرطية.

ومن أبرز تلك الحركات نقل رئيس قسم شرطة الطالبية الرائد مصطفى عبد الله، إلى رئيس مباحث قسم العمرانية، وكما معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر الرائد كريم سمير معاون تولي منصب رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد.

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تضمنت حركة التنقلات نقل رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد الرائد سامح بدوي لتولي رئاسة “مركز شرطة منشأة القناطر”، وتولى الرائد أحمد عصام منصب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية.

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