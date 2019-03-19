الحكومة تعلن تفاصيل استفادة 11.4 مليون طالب ببرنامج التغذية المدرسية

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أوضح التقرير النصف السنوي المقدم من قبل الحكومة المصرية تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، إلى البرلمان المصري تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن استفادة ما يقارب من 11.4 مليون طالب بكافة المراحل التعليمية من ” برنامج التغذية المدرسية”.

أولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامًا كبيرًا، ببرنامج “التغذية المدرسية”، وأكد أن التغذية المدرسية تمثل أحد الأدوات الرئيسية من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، وركيزة أساسية لـ “شبكة الأمان الاجتماعي”.

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وأوضح رئيس الوزراء، “أن التغذية المدرسية تعد عنصر أساسي، لأي نظام تعليمي فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال، وعلى انتظامهم في المدارس وقدرتهم على التحصيل العلمي”.

التقرير الحكومي يوضح عدد الطلاب المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية

يستفيد من برنامج التغذية المدرسية، الأطفال في مراحل رياض الأطفال بما يقارب من 907.4 ألف طالب .

طلاب المرحلة الابتدائية يقدر عددهم بما يقارب من 10 ملايين طالب المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الإعدادية المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية ما يقارب من 211.7 ألف طالب.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية ما يقارب من 40.7 ألف طالب.

يبلغ عدد طلاب المرحلة التعليم الفني المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية ما يقارب من 96.5 ألف طالب.

يبلغ عدد طلاب المرحلة التعليم المجتمعي المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية ما يقارب من 128 ألف طالب.

يبلغ عدد طلاب المرحلة التربية الخاصة من المستفيدين برنامج التغذية المدرسية ما يقارب من 39 ألف طالب.

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