” الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وتٌحذر من آخر يوم في الشتاء

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 19مارس، تفاصيل طقس الغد الأربعاء، والذي يشهد أخر يوم في فصل الشتاء ، ولهذا وجه “شاهين” مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين، بضرورة توخي الحذر من القيادة صباحًا في وجود الشبورة المائية وبعض البرودة التي تشهدها الساعات المأخرة من الليل.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن فصل الشتاء ينتهي رسميًا مساء غدًا الأربعاء، وأن فصل الربيع يبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساءً لمدة 92 يومًا.

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وحذر “شاهين” المواطنين من اختلال درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا في ساعات النهار بينما في الليل ستنخفض خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، لذلك حذر المواطنين من تخفيف الملابس بشكل مباشر، وقال: “التخفيف لازم يكون بشكل تدريجي”.

ونصح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين الذين يخرجون إلى العمل في الساعات الأولى من الصباح أو من ينتظر حتى ساعات متأخرة من الليل بعدم تخفيف الملابس نهائيا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة في الليل ستكون منخفضة، مشددًا على أن سطوح الشمس في النهار ليس بالضرورة يعني ارتفاع درجات الحرارة في الليل.

كذلك حذر “شاهين” من وجود الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مشيرا إلى أن الشبورة ستكون كثيفة أحيانا.

وأكمل مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حديثه، قائلًا: ” بنحذر السائقين أثناء القيادة واتباع كافة تعليمات الإدارة العامة للمرور والالتزام بالسرعات المعلنة، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، لأن الشبورة تكون كثيفة جدا.​

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت منذ قليل بيانًا أوضحت فيه توقعات الخبراء للطقس، إذ ذكر الخبراء أنه يستمر غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف البيان، أنه تقل الرؤية فى ظل تكون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والتي تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وبخصوص حالة البحرين، فقد نوه البيان إلى أن حالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، على بعض مدن ومحافظات الجمهورية فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة .

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.