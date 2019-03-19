مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 أخرين برصاص “مسلح” بمنطقة أوسيم

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أعلنت مصادر أمنية مسؤول في مديرية أمن الجيزة، إن “مهتز نفسيًا” قد قام بفتح النار بشكل عشوائي على الأهالي في محيط سكنه القائم في مركز أوسيم، اليوم الثلاثاء.

أضاف المصادر، “أن المتهم تسبب في مقتل 4 أشخاص، وإصابة 3 من الأهالي، وعلى الفور تم انتقال فرق أمنية إلى موقع الحادث، إلا أن المتهم بادر القوات الأمنية بإطلاق النار مما اضطرهم إلى التعامل معه”.

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أكدت المصادر الأمنية، “أن الأوضاع خلال الوقت الراهن مستقرة بمكان الحادث بمنطقة أوسيم، حيث قامت الشرطة المصرية بفرض طوق أمني، في مكان تبادل إطلاق النار من أجل الوقوف على ملابسات الحادث”.

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