تعرف على شروط قبول “التموين” لتظلمات المحذوفين من الدعم

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة ما تزال مستمرة في تلقي تظلمات المواطنين مم تم حذفهم بعد أن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، فقط عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر “https://www.tamwin.com.eg/” ، لافتًا إلى أن تلقي التظلمات مستمر حتى الـ 27 من شهر مارس الجاري، بعد أن قرر الوزير علي المصيلحي مد المهلة .

وأضاف مدكور، أنه على المواطنين الراغبين في تقديم التظلم زيارة الموقع الإلكتروني، عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، فضلًا عن تحديد محافظة الصرف.

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وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن هناك عدة شروط لقبول التظلم، وهي:

أولًا: يقوم المتظلم صاحب البطاقة بإدخال الرقم القومي الخاص به بشكل صحيح، والمكون من 14 رقمًا.

ثانيًا: يقوم المتظلم بإدخال رقم البطاقة الذكية صحيحًا.

ثالثًا: يقوم المتظلم بتحديد المحافظة الصحيحة للصرف.

رابعًا: يتم كتابة نص التظلم، دون تقديم أي مستندات.

خامسًا: يتم إرفاق رقم هاتف محمول صحيح لصاحب التظلم ، مكون من 11 رقمًا، في حالة حاجة الوازرة للتواصل مع المواطن لتقديم أي مستند فيما بعد.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أنه عدم اشتراط تسجيل رقم الهاتف المحمول ببيانات صاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المقيدين عليها.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حددت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، والتي تم تحديدها وفقًا لقدرة الأفراد على الاستهلاك، حيث نصت على استبعاد:”من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، أو من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً، ومن تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر أو من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث، وشاغلي الوظائف العليا، ودون المساس بأصحاب المعاشات”.