“الإفتاء” تقطع الجدل.. الاحتفال بعيد الأم مباح شرعًا

Advertisements

قطعت دار الإفتاء المصرية، الجدال حول ما إذا كان الاحتفال بعيد الأم مباح أو حرام شرعًا، وأعلنت اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس، أن الاحتفال بعيد الأم مباح شرعا، مؤكدة، أنه يعتبر أحد مظاهر البر والإحسان للأم، وشددت الإفتاء على أن عيد الأم ليس بدعة.

وذكرت دار الإفتاء في بيان لها:”الاحتفال بيوم الأم مباح شرعًا وأحد مظاهر البر والإحسان ورد الجميل، وليس بدعة؛ لعموم الأدلة بتكريم الوالدين واقتران شكرهما بشكر الله عز وجل في قوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]، وخص الأم بمزيد من الأهمية وبيَّن أنها أولى الناس بالصحبة”.

Advertisements

جدير بالذكر أن عيد الأم يتم الاحتفال به في مصر والدول العربية فقط فى 21 مارس كل عام، ويعتبر أجدادنا الفراعنة من أوائل الأمم التى قدست الأم ومكانتها، وقاموا بتخصيص يوماً للاحتفال بها، وجعلوا من “إيزيس” رمزاً للأمومة، وفي هذا اليوم كانت تٌقام مواكب من الزهور تطوف المدن المصرية.