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قامت اللجنة الفرعية المشكلة من “لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، من أجل متابعة تنفيذ استراتيجية عام 2030، وموازنات البرامج والأداء، حيث قامت بعقد اجتماع لها صباح اليوم الثلاثاء.

وحضر فعاليات الاجتماع عدد من ممثلين عن الوزارات المصرية، من أجل مناقشة إعداد موازنات البرامج والأداء عن العام المالي 2019/ 2020، نظراً لما يحققه ذلك من مزايا للموازنة العامة للدولة المصرية.

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مع بداية فعاليات الاجتماع استعرضت النائبة “سيلفيا نبيل”، أهم الخطوط الخاصة بالموازنة الخاصة بالبرامج والأداء، وأنه سوف يتم تعميم تطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الوزارات المصرية والهيئات، خلال موازنة 2019/ 2020.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل، “أن هناك منهجية خاصة بعمل اللجنة، أهمها العمل على النموذج المعتمد الخاص بموازنة البرامج والأداء، وأن الوزارة مسؤولة عن جميع الجهات التابعة لها”.

سيلفيا نبيل: الهدف هو أن يشعر المواطن بكافة خطط الدولة المصرية

وأكدت أن هدف اللجنة هو أن يشعر المواطن المصري بكافة استراتيجيات، وخطط الدولة المصرية، ولهذا يجب أن نعمل من خلال معلومات، وبرامج على أرض الواقع”، وأضاف، “إحنا موجودين علشان نرفع مستوى حياة المواطن المصري، لأن حقه علينا يعيش حياة كريمة في بلده”.

خطة البرلمان المصري تطالب بتخصيص موازنة لتجديد الخطاب الديني

وتطرق خلال فعاليات الاجتماع النائبة إلى الموازنة الخاصة بـ “الأزهر الشريف”، وقد وطالبت النائبة أن يكون هناك برنامج مخصص من أجل تجديد الخطاب الديني بمؤشرات واضحة، ومخصصات مالية واضحة.

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