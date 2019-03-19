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‎أعلنت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري عن منح مهلة حتى 31 مارس الحالي لعام 2019، إلى 11 وزارة منضمين حديثًا إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، من أجل تقديم مشروعات موازناتهم للعام المالي 2019/ 2020 تبعًا للأسلوب الجديد.

مهلة لـ 11 وزارة حتى نهاية مارس لتطبيق موازنة البرامج والأداء

أكدت رئيس اللجنة الفرعية المهندسة سيلفيا نبيل، خلال فعاليات اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الثلاثاء إلى أهمية تقديم مشروعات الموازنات تبعًا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء المُعد مسبقًا من قبل “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى”.

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وأوضحت أن النموذج الموحد للموازنة تضمن اسم البرنامج بشكل محدد، وتقييم الوضع الراهن للبرنامج، وأهميته الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج، والرؤية المستقبلية من أجل تطويره.

أسماء الوزارات الـ 11 الذين تم منحهم المهلة حتى نهاية مارس

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وزارة الطيران المدنى.

وزارة الأوقاف.

وزارة السياحة.

وزارة الإنتاج الحربى.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة الخارجية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الهيئة الوطنية للصحافة.

الأزهر الشريف.

المجلس القومى للمرأة.‎

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