الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال فصل الربيع.. رياح خماسينية وأمطار غزيرة

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أعلن مدير إدارة التحليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، عن الظواهر الجوية المتوقعة حدوثها خلال فصل الربيع.

وأوضح، “خلال فصل الربيع سوف تكون هناك منخفضات حرارية صحراوية، تكون منشأها في الصحراء الكبرى تحت جبال أطلس”، وأشار إلى تكون تلك المنخفضات الحرارية صحراوية عند خليج سدرة في الدولة الليبية.

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لفت إلى أن تلك المنخفضات تكون مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، إلى جانب رياح جنوبية غربية، وتابع الدكتور محمود شاهين، “إن تكون تلك المنخفضات الحرارية مصحوبة برياح عنيفة تؤدي إلى وجود رياح محملة بالرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة.

وأكد أن تلك الرياح سوف تكون جافة، ولفت إلى أن تلك المخفضات الخماسينية تحدث غالبًا في فصل الربيع.

أوضح، “أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على السواحل الشمالية خلال فصل الربيع، قد تكون تلك الأمطار غزيرة على بعض المناطق”.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي خلال بعض الأيام خلال فصل الربيع، ما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على جنوب الدولة المصرية.

ولفت إلى، “أن الأمطار الغزيرة والسيول تحدث على مناطق جنوب الصعيد في فصل الخريف، ثم فصل الربيع، ثم فصل الشتاء”.

وأوضح معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، “إن إنتهاء فصل الشتاء بعد غدٍ الأربعاء فلكيًا في جمهورية مصر العربية، والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد مرور 88 يوما، هي عمر فصل الشتاء”.

وأكد معمل أبحاث الشمس، أن لحظة الاعتدال الربيعي في الحادية عشرة مساءً و58 دقيقة، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، لفت إلى أن مدة فصل الربيع لعام 2019 سوف يكون 92 يومًأ، و17 ساعة، 56 دقيقة.

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