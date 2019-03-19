مصدر أمني: المتهم في حادث أوسيم يتعاطى “الإستروكس”

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كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، أن تعاطي مخدر “الإستروكس” هو البطل وراء حادث إطلاق النار عشوائيًا، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس، بمركز أوسيم .

حيث ذكر المصدر، إن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وتحديدًا مخدر “الإستروكس” المعروف بـ”مخدر الموت”، كذلك فإنه يعاني من اضطراب نفسي “مهتز نفسيًا”.

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وحول حيثيات الحادث، أوضح المصدر أن الأهالي قد فوجئوا بخروج المتهم من منزله ممسكاً بسلاح ناري “بندقية آلية”، وقام بفتح النار بشكل عشوائي على الماره، ما نتج عنه مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأشار المصدر إلى أنه تم إصابة ضابط شرطة وأمين شرطة من قوة قسم أوسيم خلال تبادل إطلاق النار مع المتهم الذي فتح الرصاص بشكل عشوائي بمركز أوسيم، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لإسعافهم وتلقي العلاج.

وأوضح نفس المصدر الأمني، أن الحادث وقع بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة، ظهر اليوم الثلاثاء، عندما قام المتهم بفتح النار على عائلته ما أسفر عن مقتل والديه، ثم خرج المتهم إلى الشارع، وفتح النار بشكل عشوائي على المارة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أوسيم المركزي.

وقامت قوات الشرطة بفرض طوقا أمنيا بموقع الحادث، بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية ضمت تشكيلات قتالية ومجموعات من الأمن المركزي؛ للسيطرة على الموقف.

وكان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عامل وعدد من الأشخاص من أفراد عائلته ، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن العامل أطلق النار خلال المشاجرة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وخلال محاولة رجال الأمن السيطرة على المتهم، تم تبادل لإطلاق النار ،ما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، ولقى المتهم مصرعه خلال تبادل إطلاق النار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.