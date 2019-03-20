التموين توفير منتجات اللحوم وصرف 80% بمقررات مارس حتى الآن

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أعلن رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء خالد عبدالله، توفير السلع الغذائية، وتوفير ومنتجات اللحوم والدواجن، خلال صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر مارس الحالي 2019.

وأضاف اللواء خالد عبدالله، “تم صرف ما يقرب من نسبة 80% من مقررات شهر مارس الجاري التموينية بمحافظات الوجه البحري حتى الوقت الراهن، إلى جانب صرف “الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة”، في محافظات الوجه القبلي.

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يأتي صرف مقررات شهر مارس الحالي لعام 2019 فى الوقت الذى تواصل فيه “وزارة التموين والتجارة الداخلية”، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية المحذوفين من بطاقات التموين تبعًا لمعايير العدالة الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني “دعم مصر“، حيث تم فحص بطاقات التموين المحذوفة، وفي حالة استحقاق صاحب البطاقة الحصول على الدعم السلعي سوف يتم إعادة إدراجه على منظومة التموين من جديد.

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