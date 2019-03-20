الإسكان: الإعلان عن أسماء الحاجزين في الإعلان العاشر وفق الأولوية قريبا

Advertisements

أعلن عبدالله رشدى نائب الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن وزارة الإسكان بصدد الإعلان عن أسماء من تقدموا لحجز شقق الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وفق ترتيب أولوياتهم خلال أيام وبحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف شدى” في تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء، الموافق ٢٠ مارس، أن عدد الحاجزين بالإعلان العاشر بلغ نحو 210 ألف شخص، مشيرا إلى أن لجنة من الوزارة قامت بفحص أوراق أغلبهم وتحديد موقفهم ومدى مطابقة حالتهم لشروط الحجز واستحقاق الحاجز للوحدة، وفقا لأولويات الحجز التى تؤثر فيها عدة عوامل من بينها السن والدخل وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية.

Advertisements

وأوضح عبدالله رشدى ، أن تحديد الأولويات سوف يعقبه إعلان عدد الوحدات المتاحة بشكل نهائي، مؤكدًا أنه فى حالة تجاوز عدد الحاجزين لعدد الوحدات سيتم إخطارهم بسحب المقدم الذى تم سداده.

وقد شدد نائب الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان تدرس توفير وحدات إضافية بخلاف الـــ60 ألف شقة المقرر تنيفذها.

وأوضح رشدي أن الصندوق سيقوم بإرسال رسائل على أرقام هواتف الحاجزين لإخطارهم بموعد بدء سداد القسط الربع سنوى الأول بقيمة 2000 جنيه للوحدة مساحة 90 متر 3 غرف وصالة، وبقيمة 1500 جنيه للوحدة 75 متر غرفتين وصالة.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي من عام ٢٠١٨ عن الإعلان العاشر لحجز شقق سكنية بمساحات من 75 إلى 90 متر مربع بـ7 مدن مختلفة وهى “العاشر من رمضان أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات والغردقة وبدر والعبور الجديدة”.

وكانت المرة الأولي التي تطرح فيها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية نموذجين للوحدات بمساحتين مختلفتين فمنها ما يتكون من غرفتين وصالة بمساحة ٧٥ مترا ومنها ما هو ثلاث غرف وصالة بمساحة ٩٠ مترا.

وتراوح سعر الوحدة بين 185 إلى 225 ألف جنيه بخلاف 10% نسبة زيادة بسبب زيادة تكلفة التنفيذ على أن يتم تسليم الوحدات خلال 30 شهر.