بالصور.. الفيضانات تعزل بعض البلدان بأمريكا بسبب ارتفاع منسوب المياه

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أعلن خبراء في الأرصاد الجوية، “إن مياه الفيضانات بالغرب الأوسط لأمريكا، قد ارتفعت منذ مساء يوم الإثنين السابق، ومن غير المتوقع أن تبلغ خلال الوقت الراهن ذروتها في هذا الوقت القليل، وأدت الفيضانات الأمريكية إلى مقتل 3 أشخاص بولايتي نبراسكا وأيوا وغمرت القاعدة الأمريكية للقوات الجوية.

وغمرت مياه “فيضان نهر ميزوري”، والذي يعد أطول الأنهار القائمة في أمريكا الشمالية، معظم ولاية نبراسكا بين “أوماها بولاية كنساس سيتي”، على حدود “ولاية ميزوري”.

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صرحت “إدارة الطوارئ بنبراسكا”، خلال نشرة لها عبر صفحتها عبر الإنترنت، “من غير المتوقع أن يرتفع المنسوب إلى ما يقارب من 14.48 متر يوم الثلاثاء، حيث أنه تجاوز الرقم القياسي السابق التي بلغه خلال عام 2011 بأكثر من قدم”.

وصرح حاكم نبراسكا بيت ريكيتس، في تغريدة له يوم الاثنين السابق، “هذه في الواقع أسوأ فيضانات نشهدها على الأرجح في تاريخ الولاية من حيث اتساع رقعتها”.

كما ذكر حاكم نبراسكا في تغريدة أخرى له جاء فيها، “خلال عام 2011، تطلب انحسار مياه الفيضانات 108 أيام ومنسوب المياه هذا العام أعلى بأربع إلى خمس أقدام، تعمل إدارة الطوارئ في نبراسكا والأطقم في أنحاء الولاية على مدار الساعة لتقديم العون”.

وأعلن حاكم ولاية أيوا ريكيتس وكيم رينولدز، رفع حالة الطوارئ بالولايتين، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض قد قام بالتواصل مع مسؤولي الولايات، والمسؤولين المحليين في المناطق المنحسرة بسبب الفيضانات.

ضحايا فيضان نهر لوب

أعلنت “صحيفة أوماها وورلد هيرالد”، نقلًا عن أحد المسؤولين بمكتب الشرطة، “إن امرأة تبلغ من العمر 80 عام، أصبحت أحدث حالة وفاة”، وأكد، أن بيتي هامرنيك قد لاقت حتفها بمنزلها القائم بالقرب من كولومبوس بولاية نبراسكا بعدما حاصرتها مياه فيضان “نهر لوب”.

تعرف السلطات المحلية على “جيمس ويلك” والذي يبلغ من العمر 50 عامًا ، الذي جرفته المياه بينما كان يحاول استخدام جرارا من أجل إنقاذ سيارة محاصرة قرب كولومبوس.

كما أعلنت “صحيفة أوماها وورلد هيرالد” عن مقتل شخصين على الأقل بولاية نبراسكا في عداد المفقودين بسبب فيضان نهر لوب، وصرحت إدارة الطوارئ بنهر نبراسكا، أنه قد جرى نقل أكثر من 600 من سكان الولاية إلى ملاجئ تديريها “منظمة الصليب الأحمر الأمريكية”.

كما غطت مياه الفيضان ثلث “قاعدة أوفوت للقوات الجوية” القائمة في بلفيو بمقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية، وأدت مياه الفيضانات إلى عزل البعض البلدات، والتجمعات السكنية الصغيرة بينما واجهت بلدان أخرى نقص بمياه الشرب النظيفة.

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