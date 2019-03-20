الأرصاد: الشتاء يلفظ أنفاسه الأخيرة وبداية من الغد “الدنيا ربيع” والعظمى بالقاهرة 25 درجة

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قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن اليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس، يشهد الساعات الأخيرة الباقية في فصل الشتاء ، وبداية من الساعة الثانية عشر يبدأ فصل الربيع، مضيفًا أن البلاد تشهد حالة من التحسن فيالأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري ، حيث من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على حنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وأضاف عبد العال، فى تصريحات صحفية ، أنه لا وجود لظواهر جوية غريبة حتى نهاية الأسبوع سوى الشبورة المائية التى تكون كثيفة بعض الأحيان على الطرق التي تطل على مزروعات، وطمأن المواطنين: “نعيش أجواء ربيعية جميلة”.

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وفي نهاية حديثه، طالب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة أن يستمروا في ارتداء الملابس الثقيلة خاصة أثناء فترات الليل بسبب برودة الأجواء على كافة الأنحاء تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما نصح سائقي المركبات بضرورة توخى الحذر من وجود الشبورة المائية فى الصباح الباكر ، وضرورة اتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

ومن خلال النشرة اليومية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية ، جاءت توقعات الخبراء للطقس أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء أنه تقل الرؤية فى ظل وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، وتتكون الشبورة الكثيفة على بعض المناطق، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة لكنها تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحرين، أوضحت نشرة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وحسب ما جاء في نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية يرصد لكم موقع ” مصر 365″ بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 13 25

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 12 22

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 10 20

السلوم 10 23

سيوة 10 26

بورسعيد 14 20

دمياط 14 21

الزقازيق 11 25

الاسماعلية 12 25

السويس 12 25

العريش 10 21

رفح 09 21

رأس سدر 12 25

نخل 04 25

نويبع 18 27

طابا 11 25

كاترين 05 21

الطور 12 24

شرم الشيخ 17 28

الغردقة 15 29

مرسى علم 17 26

الفيوم 12 27

بنى سويف 12 27

المنيا 12 27

أسيوط 11 27

سوهاج 12 28

قنا 13 29

الأقصر 13 30

أسوان 15 31

أبوسمبل 15 29

الوادى الجديد 11 30

شلاتين 18 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 19 27

حلايب 20 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 34

المدينة 18 33

الرياض 15 27

المنامة 19 22

أبوظبى 18 24

الدوحة 18 26

الكويت 13 26

دمشق 08 21

بيروت 14 21

عمان 09 20

القدس 10 19

غزة 15 21

بغداد 08 22

مسقط 21 25

صنعاء 11 27

الخرطوم 22 38

طرابلس 12 17

تونس 11 16

الجزائر 07 12

الرباط 09 22

نواكشوط 19 34

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 19

اسطنبول 07 14

إسلام آباد 11 19

نيودلهى 17 31

جاكرتا 24 32

بكين 06 18

كوالامبور 24 33

طوكيو 12 20

أثينا 10 19

روما 05 18

باريس 03 15

مدريد 03 16

برلين 07 12

لندن 08 14

مونتريال 01 07

موسكو -01 04

نيويورك 06 11

واشنطن 05 13