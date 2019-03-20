ننشر خطوات الحصول على مقبرة جاهزة بـ 6 أكتوبر

Advertisements

صرحت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح حجز ما يقارب من 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين في مدينة 6 أكتوبر، بمساحة تصل إلى 40 مترًا للمقبرة.

طرح مقبرة جاهزة بـ 6 أكتوبر

أوضحت الهيئة أن ما يقارب من 864 مقبرة لقاطني مدن التالية:

Advertisements

6 أكتوبر.

حدائق أكتوبر .

6 أكتوبر الجديدة.

الشيخ زايد.

وأضاف هيئة المجتمعات العمرانية، أن الطرح تضمن ما يقارب من 153 مقبرة لقاطني التالية:

محافظة الجيزة، “أحياء وضواحي”.

موعد تقديم كراسات الشروط للحصول على مقبرة جاهزة بـ 6 أكتوبر

وأشارت الهيئة أن طرح المقابر للمسلمين في مدينة 6 أكتوبر، بنظام “حق الانتفاع”، وسوف يتم البدء في تقديم كراسات الشروط في الفترة من الأول من شهر أبريل القادم، وحتى 30 أبريل لعام 2019.

وأوضحت الهيئة أن تقديم كراسات الشروط يكون في جهاز مدينة 6 أكتوبر خلال مواعيد العمل الرسمية، ويمكن أن يتم الحصول على كمراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمقبرة من مقر الجهاز.

وتقع المقابر المسلمين المخصصة للحجز ، على طريق الواحات عند الكيلو 61 بعد مطار 6 أكتوبر.

أسعار المقابر الجاهزة المطروحة بمدينة 6 أكتوبر

سجل سعر المقبرة للمقيمين في المدن التالية: “6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد”، ما يقارب من 84 ألف و760 جنيه.

سجل سعر المقبرة للمقيمين بمحافظة الجيزة وضواحيها، ما يقارب من 127 ألف و140 جنيه.

بالإضافة إلى مبلغ 5 آلاف جنيه كمصاريف صيانة، وحراسة.

يتم سداد ما يقارب من 1.5 مصاريف إدارية، ومجلس أمناء.

شروط الحصول على مقبرة جاهزة بـ 6 أكتوبر:

أن يكون المتقدم للحصول على المقبرة شخص طبيعي، مواطن مصري الجنسية، وليس شركة أو مؤسسة.

أن يكون المتقدم للحصول على المقرة من قاطني المدن التالية” 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر ، 6 أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد”، أو محافظة الجيزة وضواحيها.

ألا يكون قد سبق تخصيص للمتقدم لحجز المقبرة “مبنى أو أرض”، له أو لأحد أفراد أسرته “الزوج، والزوجة، والأولاد القصر”.

لا يحق للأسرة الواحدة “الزوج، والزوجة، والأولاد القصر”، التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

طريقة التخصيص المقبرة الجاهزة

يتم تخصيص المقابر الجاهزة عن طريق إجراء القرعة العلنية اليدوية، لمن تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد، وكذلك المكان المتخصص من أجل إجراء القرعة العلنية اليدوية، قبل انتهاء فترة التقديم، وكذلك سوف يتم الإعلان عن موعد تسليم المقابر الجاهزة إلى الفائزين.

أقرا المزيد 4 خطوات للتظلم من نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين.. تعرف عليها