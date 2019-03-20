“الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس الـ 3 أيام المُقبلة

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كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصادر اليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس، توقعات الخبراء لطقس الثلاث أيام المقبلة بشأن درجات الحرارة وتفاصيل الأحوال الجوية.

حيث ذكر بيان الهيئة، إن طقس اليوم الأربعاء، يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على محافظات الوجه البحري والقاهرة، فيما يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبها نهارا بينما يكون شديد البرودة ليلا.

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فيما أضاف البيان، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والتي تكون كثيفة على بعض المناطق، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة،ولكن يوجد نشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فهي كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 الصغرى 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 الصغرى 12

الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 13

جنوب سيناء والغردقة العظمى 28 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 32 الصغرى 15

توقعات هيئة الأرصاد الجويةلطقس غدًا الخميس

ووفق بيان الهيئة فقد توقع الخبراء ، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ويكون دافئ على لوجه البحري والقاهرة فيما يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ولفت البيان إلى أنه تقل الرؤية في ظل وجود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كذلك أضاف البيان أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على شمال البلاد والرياح معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس هي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 الصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 الصغرى 13

الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 13

جنوب سيناء والغردقة العظمى 27 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 28 الصغرى 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 33 الصغرى 15

توقعات هيئة الأرصاد الجويةلطقس الجمعة المقبل

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أجوال الطقس ليوم الجمعة المقبل، حيث توقع خبراء الطقس أن يسود البلاد يوم الجمعة المقبل، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف بيان الهيئة، أن الرؤية تقل في ظل تواجد الشبورة المائية خاصة في الصباح الباكر خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمرن ما يترتب عليه إضطراب الملاحه البحرية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة المقبل فهي كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 الصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 الصغرى 13

الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 14

جنوب سيناء والغردقة العظمى 28 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 30 الصغرى 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 33 الصغرى 15

جدير بالذكر ان معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أعلن أن فصل الشتاء ينتهي فلكيًا اليوم الأربعاءن بمصر والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد أن أتم 88 يومًا، وهي عمر هذا الفصل البارد.

فيما أكد معمل أبحاث الشمس، أن لحظة الاعتدال الربيعي تحل مساء اليوم وتحديدًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً و٥٨ دقيقة، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مشيرا إلى أن مدة فصل الربيع للعام الحالي 2019 سيكون ٩٢ يومًا، ١٧ ساعة، و٥٦ دقيقة.​