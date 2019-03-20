تأخر قيام قطارات المترو بالخط الأول صباح الجمعة والسبت القادمين.. تعرف على الأسباب

Advertisements

صرح المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى، عن تأخر قيام قطارات خط المترو الأول صباح يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأوضح، “نظراً لاستكمال أعمال مشروع الازدواج المسافة بين محطة المرج القديمة، ومحطة المرج الجديدة سوف يتم قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة، في تمام الساعة السادسة صباحاً بدلاً من الخامسة والربع صباحاً بتأخير لمدة 45 دقيقة، وذلك يومى الجمعة والسبت القادمين فقط”.

Advertisements

وأكد أحمد عبدالهادي، تبعًا للبيان الصحفي الصادر عنه، على انتظام حركة القطارات المترو الخاصة بالخط الأول فى الاتجاهين من “محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان”، فى مواعيد بداية التشغيل طوال باقى أيام الأسبوع القادم.

أقرا المزيد “المالية” تدرس إجراء تعديلات على ضريبة الدخل قريبًا