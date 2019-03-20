الإفتاء تهنئ الأمهات بعيدهن بفيديو.. موشن جرافيك

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تأكيدها على أن الإسلام قد أمر بتكريم الوالدين، وبرهما، والإحسانِ إليهما، وقرن الله جل وعلا شكره بشكر الإنسان لوالديه، حيث قال سبحانه وتعالى: “أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ”.

قامت دار الإفتاء المصرية بنشر “فيديو موشن جرافيك”، تم إنتاجه من خلال “وحدة الرسوم المتحركة”، بمناسبة عيد الأم.

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وأوضح الفيديو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن أن الأمَّ هي أولى الناس بحسن الصُحبة ، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوك”.

كما جاء في الفيديو “أن الإسلام أمرنا بالأدب مع الأم، وإحسان معاملتها، ولم يعارض التشريع الإسلامى تخصيص يوم نعبر فيه للأم عن مشاعرنا نحوها، إقرارا بحقها، واعترافا بجميلها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ”، واختتم الفيديو، “إن الأم هي موضع الحنان والرحمة، يستمر بها معنى الحياة ، وتتكون الأسرة الصالحة”.

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