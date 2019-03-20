تعطل حركة الخط الأول للمترو بين محطتى الدمرداش وغمرة.. تعرف على الأسباب

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تعطلت حركة الخط الأول لمدة دقائق عقب وقوع عطل فنى فى أحد القطارات المترو بمحطة الدمرداش، وقد حال هذا الأمر دون استكمال رحلته المترو فى اتجاه حلوان.

صرحت “شركة مترو الأنفاق”، أن تعطل حركة الخط الأول جاء بسبب انفجار بطارية موبايل لأحد الركاب داخل قطار المترو في الخط الأول ما بين محطتى الدمرداش، ومحطة غمرة، تسبب فى حالة من الارتباك بين ركاب المترو.

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أعلن المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى، عن نفيه بشكل تام لما تردد من أنباء عن حدوث حريق في أحد قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأكد، “أنه أثناء قيام قطار المترو الذي يحمل رقم 142 من محطة الدمرداش فى اتجاه محطة حلوان في الخط الأول للمترو، فوجئ قائد القطار بضرب بلف الطوارئ من قبل بعض الركاب بسبب وجود إشاعة عن وقوع شرز ودخنة داخل القطار مما أدى أثار حالة من الفزع والذعر بين الركاب القطار، ونزول بعض الركاب بين المحطتين في سكة الطوارئ.

وأكد أحمد عبدالهادي، “على الفور قامت فرق الطوارئ في المحطة بالتحرك، وتم رد بلوف الطوارئ وإعادة حركة القطار القطار إلى محطة غمرة بعد تأمين السكة، والتأكد من خلوها من كافة الركاب.

وأضاف، “استغرق التأخير حركة القطارات في الخط الأول حوالي 10 دقائق فقط، وبعد فحص قوات الطوارئ تبين وجود انفجار في بطارية أحد الركاب”، وأكد، “أن حركة القطارات المترو تعمل بانتظام فى الاتجاهين، خلال الوقت الحالي”.

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