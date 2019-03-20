ممثل الأزهر الشريف: الدستور ليس آيات قرانية أو نص سماوي لا يمكن تعديله

Advertisements

صرح الدكتور عبدالمنعم فؤاد ممثل الأزهر الشريف، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، “إن الأزهر الشريف يثمن أى خطوة من شأنها العمل على تقدم الدول المصرية”.

وأشار إلى “أن الدستور المصري ليس آيات قرأنية مقررة، أو نصوصاً سماوية لا يمكن إجراء تعديل عليه، بمواد الدستور ليست من السماء، إنما هي مجرد أفكار بشرية، والبشر يجب أن يقدموا آرائهم”.

Advertisements

جاءت تصريحات ممثل الأزهر الشريف، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي عقد من قبل “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري”، والتي ترأس فعاليتها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014،.

وحضر فعاليات جلسة الحوار المجتمعي لفيف من ممثلى الأزهر الشريف، والكنيسة، إلى جانب حضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء مجالس إدارتها، كما حضر عدد من أساتذة الجامعات، خصوصًا فقهاء القانون الدستوري.

وأوضح عبدالمنعم فؤاد، “أن تلك الآراء الواردة في مقترحات تعديل الدستور، لابد أن يتم مناقشتها، وخصوصًا أن المناقشة إنما هى دليل على التشاور بين أبناء الأسرة الواحدة”، وأضاف إن “المسلمين والمسيحيين أسرة بهذا الوطن”.

كما وجه ممثل الأزهر الشريف دعوه خلال كلمته إلى الجميع أن يكونوا مثل الأسرة الواحدة، وأن يقدم كل منهم أفكاره من أجل حماية الأمن الفكري والعقيدي.

وتابع عبدالمنعم فؤاد، “إن الأزهر الشريف يعلم أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية، البلاد كما أن هناك مستجدات تطرأ بشكل يومي”، وأضاف إلى “أن الأعين ناظرة على الدولة المصرية، وهناك أفكار تترصد بالدولة المصرية، ويجب التضامن معًا، وأن نكون على كلمة واحدة”.

وشدد، “ليست كلمتى عظة، إنما أتحدث عن الكلمة الواحدة، والدستور يجمعنا، وأكد على “أن الديمقراطية ليست وليدة الساعة أو استوردتها مصر، إنها هي واردة في القرآن والكتاب المقدس، ونؤمن بها”، واستدل على رأيه، “انظروا إلى قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ، والنص القرآني أمركم شورى بينكم”.

أقرا المزيد البرلمان يعلن موافقته على مبدأ تعديل الدستور