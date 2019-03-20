غدًا.. السكك الحديد تعلن مفاجأة لركاب “محطة مصر”

هبة حسن ، محررة مهتمة بالشأن المصري والشئون الداخلية، أنقل الواقع كما هو دون تحيز سوى للحقيقة، بدأت عملي كمحررة إخبارية في مطلع عام 2014 ، وأخيراً : حفظ الله مصر