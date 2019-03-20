غدًا.. السكك الحديد تعلن مفاجأة لركاب “محطة مصر”

Advertisements
صرح رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المهندس رفعت حتاتة، عن تجهيز مفاجأة سارة لـ “ركاب محطة مصر”.
وأضاف رفعت حتاتة، “إن هيئة السكك الجديد سوف تقدم هدايا لأمهاتنا الطيبين المتواجدين في محطة مصر غدًا بمناسبة عيد الأم”.
Advertisements
وأشار رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، “أن هيئة السكك الحديد تعد خطة متكاملة من أجل النهوض بمنظومة النظافة الخاصة بمحطة مصر”.
أقرا المزيد الإفتاء تهنئ الأمهات بعيدهن بفيديو.. موشن جرافيك
Advertisements
التعليقات