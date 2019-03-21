التموين: اليوم ينتهي الأوكازيون الشتوي

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كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم الخميس، الموافق ٢١ مارس، يشهد نهاية فترة الأوكازيون الشتوى، مضيفاً أن المحلات المشاركة فى الأوكازيون ما تزال تقدم اليوم تخفيضات فى أسعار المنتجات المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الأوكازيون ومن خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها.

وفي تصريح صحفي له منذ فترة، شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه أصدر توجيهاته للأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين وضرورة التصدى لأى إعلانات مضللة لجمهور المستهلكين خلال فترة الأوكازيون.

كما طالب المصيلحي بأن يتم إعداد تقرير يومى من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوى بجانب تكثيف الجولات الميدانية للتواصل مع المواطنين والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.

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