الأرصاد: طقس اليوم ربيعي معتدل والعظمى بالقاهرة 25 درجة

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، بيانًا حول توقعات الخبراء لظواهر الطقس، حيث انه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم ، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وأضاف الخبراء في بيان الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كذلك هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ونشاط الرياح يكون أغلبه شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبخصوص حالة البحرين، ذكر بيان الهيئة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 13 21

الإسكندرية 14 20

بلطيم 14 21

مطروح 10 23

السلوم 10 23

سيوة 10 26

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

الزقازيق 11 24

الإسماعلية 12 25

السويس 12 24

العريش 14 21

رفح 11 20

رأس سدر 13 24

نخل 09 24

نويبع 17 24

طابا 11 23

كاترين 05 20

الطور 14 22

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 15 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 12 25

بني سويف 12 26

المنيا 12 26

أسيوط 10 27

سوهاج 12 29

قنا 13 30

الأقصر 16 32

أسوان 17 33

أبوسمبل 15 31

الوادي الجديد 14 30

شلاتين 18 28

أبورماد 17 27

رأس حدربة 19 27

حلايب 20 26

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 34

المدينة 17 33

الرياض 15 28

المنامة 19 24

أبوظبى 20 27

الدوحة 20 27

الكويت 13 25

دمشق 08 21

بيروت 15 21

عمان 08 20

القدس 08 18

غزة 14 20

بغداد 09 23

مسقط 23 27

صنعاء 11 27

الخرطوم 23 39

طرابلس 11 18

تونس 10 16

الجزائر 09 12

الرباط 09 21

نواكشوط 18 28

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 01 16

أسطنبول 06 13

إسلام آباد 11 23

نيودلهي 17 31

جاكرتا 24 31

بكين 01 14

كوالامبور 24 33

طوكيو 14 19

أثينا 10 16

روما 06 22

باريس 04 18

مدريد 03 16

برلين 06 15

لندن 07 14

مونتريال 01 06

موسكو -02 03

نيويورك 06 10

واشنطن 05 10