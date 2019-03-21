الداخلية: الإفراج عن مئات الغارمات بمناسبة عيد الأم

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صرح مصدر مسئول بقطاع السجون بوزارة الداخلية، أنه في إطار مبادرة ” مصر بلا غارمات” ، و تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والمرأة المصرية، ذكر اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، فقد تقرر الإفراج عن المئات من النزلاء على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة وتفعيلًا لمبادرة الرئيس السيسي “سجون بلا غارمين” وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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جدير بالذكر أن أعمال اللجان بقطاع السجون بوزارة الداخلية قد انتهت إلى تطبيق القرار على عدد من نزلاء السجون ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، سيتم الافراج عنهم خلال ساعات المقبلة.