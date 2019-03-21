إعرف إجابة السؤال.. لماذا اعتمدت “التموين”على فاتورة الكهرباء للحذف من الدعم؟

Advertisements

هناك سؤال يدور في أذهان الكثيرين حول لماذا اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فاتورة الكهرباء في تحديد غير المستحقين للدعم التمويني، حيث بدأت الوزارة في مطلع شهر مارس الجاري، في تطبيق المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين من الدعم، والتي اعتمدت فيها على 5 معايير تم تحديدها حسب قدرة الأفراد على الاستهلاك، بغض النظر عن معاملي الدخل الشهري أو الامتلاك “الحيازة”.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أقرت المعايير الـ 5 على استبعاد غير المستحقين وهي:

Advertisements

من يزيد استهلاكه من فاتورة الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً.

من تزيد فاتورة هاتفه المحمول عن 800 جنيه شهرياً.

من تصل المصاريف المدرسية لأبنائه 30 ألف جنيه سنوياً فأكثر.

من يمتلك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

الأشخاص شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات.

ونجد أنه رغم تعدد تلك المعايير إلا أن معيار معدل استهلاك الكهرباء جاء على رأس القائمة لأغلب من تم استبعادهم من الدعم حيث جاءت فاتورة الكهرباء في أغلب تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم المعايير .

وفي السطور التالية يرصد لكم موقع “مصر 365” سبب اعتماد وزارة التموين على معدل استهلاك الكهرباء ضمن معايير تحديد واستبعاد غير مستحقي الدعم:

وحول تلك النقطة أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من يبلغ استهلاك فاتورة الكهرباء ألف كيلو وات شهرياً يعتبر من غير المستحقين للدعم، مرجعا ذلك إلى أنه يتم رفع دعم الكهرباء عن المستهلك في حالة تجاوزه الألف كيلو وات، فيما يطبق عليه نظام الدعم التبادلي للشرائح الأقل.

جدير بالذكر أنه يتم حساب قيمة الكيلو وات الواحد بـ145 قرشًا، وبهذا تكون قيمة فاتورة الاستهلاك التي تبلغ 1001 كيلو وات لـ1391 جنيهًا، متضمنة رسوم خدمة العملاء تبلغ 40 جنيهًا، وبناءً عليه لن يكون بحاجة للـ 125 جنيه دعم عيني التي تمنح للفرد.

ومن ناحيته، ذكرالدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن المعايير الـ 5 التي اعتمدتها الوزارة في المرحلة الثانية قد تم تحديدها وفقًا لقدرة الأفراد على الاستهلاك، نظرًا لأن معيار الاستهلاك يتناسب طردياً مع الدخل “كلما زاد الاستهلاك ارتفع الدخل”.

ولفت مدكور، إلى أن كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، سوف يقعون ضمن ممن تنطبق عليهم الشريحة السادسة، وبناءً عليه يحاسبون على 135 قرشَا مقابل الكيلو وات الواحد، فمن 651 إلى 1000 كيلو وات يحاسب المواطن على 135 قرشًا للكيلو+ 25 جنيهًا خدمة عملاء، مما يعني أنهم من غير مستحقي الدعم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد شرعت أول مارس الجاري، في تطبيق المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، وفق المعايير الخمس المشار إليها، عبر إخطارهم من خلال بون صرف الخبز المدعم، فيما تم إتاحة إمكانية التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين دعم مصر “https://www.tamwin.com.eg/” فقط.

جدير بالذكر أن وزير التموين علي المصيلحي، قرر مد مهلة تلقي التظلمات حتى الـ 27 من مارس الجاري، بدلاً من أن يتم إغلاق باب التظلمات في يوم15 من مارس الجاري ، على أن من المقرر البت في التظلمات أول مايو المقبل.