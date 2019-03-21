“الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الجمعة وبيان درجات الحرارة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، بيانًا تضمن نشرتها الجوية للغد الجمعة، حيث يتوقع الخبراء أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوبها نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضاف البيان، أنه تقل الرؤية في ظل تكون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

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وأشارت نشرة الهيئة إلى إن نشاط الرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بيان درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة، على محافظات ومدن مصر فهو كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

شبين الكوم 14 24

طنطا 14 25

دمنهور 13 21

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 10 20

السلوم 10 20

سيوة 10 25

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

الزقازيق 14 24

الإسماعلية 15 25

السويس 13 25

العريش 14 21

رفح 12 20

رأس سدر 14 24

نخل 11 23

نويبع 18 25

طابا 12 23

كاترين 06 20

الطور 15 20

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 12 25

بني سويف 13 28

المنيا 13 28

أسيوط 12 29

سوهاج 12 30

قنا 13 31

الأقصر 16 32

أسوان 17 32

أبوسمبل 16 32

الوادي الجديد 17 32

شلاتين 18 29

أبورماد 17 28

رأس حدربة 19 28

حلايب 20 27