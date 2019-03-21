جمعة: بدء المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد بمشاركة 150 مسجدًا بالقاهرة

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صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، أنه بداية من اليوم تبدأ المرحلة الثانية من مبادرة الأذان الموحد الذي تنفذه الوزارة بمختلف مساجد الجمهورية، وهو ما يعد نقلة حضارية تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، بتعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة من خلال مؤذنين على أعلى درجة من الكفاءة والصوت الحسن.

وأضاف جمعة في تصريحات صحفية، إن المرحلة تتضمن أكثر من 150 مسجدًا بمحافظة القاهرة، سيتم يبث الأذان الموحد منها الآن تجريبيًا على أن يتم تعميم التجربة على مراحل على كافة مساجد الجمهورية.

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وعلى صعيد متصل، قال اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف العام على المشروع : “إنهجاري الأن اختيار أفضل المؤذنين، لرفع الأذان في الفروض الخمسة من مبنى الإذاعة والتليفزيون بالشريفين؛ ليتم نقله مباشرة إلى المساجد من خلال أجهزة بث واستقبال متميزة؛ وهذا لضمان نقاء ووضوح الصوت”.

وأشار شكري إلى أن تنفيذ مشروع الأذان الموحد ، يأتي نتاج التعاون المشترك بين الأوقاف و وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع وكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ لاختيار أفضل الوسائل التقنية لنقل الأذان بنقاء ووضوح وفي موعده الشرعي، وأردف أنه يتم تقييم التجربة يوميًا من خلال جولات دورية على المساجد المطبق بها الأذان.

وتابع رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف العام على المشروع، أن المرحلة الأولى للبث التجريبي للأذان الموحد شملت أكثر من 100 مسجد بالقاهرة وثبت نجاحها باختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، مع مراعاة فروق التوقيت بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة في ضوء توقيت رفع الأذان بها، وهذا منعًا لتداخل الأصوات بين المساجد القريبة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد بدأت المرحلة الأولى من مشروع رفع الأذان الموحد بالمساجد، في فبراير الماضي وتضمنت نحو 100 مسجد بالقاهرة. ​