الرقابة الإدارية: ضبط 5 أشخاص في قضايا “انتحال صفة” للنصب على المواطنين

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كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، أنه تم ضبط عدد من الأشخاص في عدد من القضايا الخاصة بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، وقد تبين من خلال التقرير أنه قد تم ضبط شخص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا.

ووذكر تقرير الهيئة الصادر اليوم ، إن المتهم قد زور عدد من الوثائق والمستندات التي كانت ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من النصب والاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على إنهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، وفي مقابل هذا يحصل المذكور على مبالغ مالية. وقد عٌرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه.

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أما القضية الثانية فكانت لمتهم يعمل بمطار سوهاج، قامت الهيئة بضبطه، لانتحاله صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية، على أساس أن يستغل ذلك في إنهاء مصالحه الشخصية لدى بعض الجهات، وتم عرضه على النيابة العامة وأمرت بحبسه.

والقضية الثالثة كانت لشخصين تم ضبطهما انتحل أحدهما صفة موظف ببنك ناصر الاجتماعي، كان أثناء تقاضيهما مبلغ 20 ألف على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، وفي مقابل المبلغ قد زعما له تسهيل منحه قرض من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، وعرض المتهمان على النيابة العامةوأمرت بحبسهما.

وعلى صعيد متصل ، قامت الهيئة العامة للرقابة الإدارية بضبط 3 سيدات كن انتحلن صفات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ومديرتي إدارات بذات المديرية، وذلك ليتمكنا من تقاضي مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل ما زعمن به للمواطن الراشي عن قدرتهن على تسهيل منحه قرضاً ميسراً بدون فوائد. وعرضن الثلاثة على النيابة العامة وأمرت بحبسهن جميعا.

والقضية الأخيرة التي ذكرها تقرير الإدارية، فكانت ضبط أحد الفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الذي استغل صفته الوظيفية في النصب على أحد المواطنين ونجاحه في تقاضى منه مبلغ 174 ألف جنيه مقابل زعمه قدرته على إنهاء إجراءات شراء نحاس خردة من مخازن الشركة. وعرض المتهم على النيابة العامة وتم بحبسه.

وفي نهاية تقريرها ناشدت هيئة الرقابة الإدارية، جموع المواطنين، بضرورة تحري الدقة والتأكد من صفات الموظفين العموميين بالدولة عند التعامل مع الجهات الحكومية.

وقالت الهيئة عبر التقرير: “استجاب بعض المواطنين الشرفاء لذلك النداء، ولا زال البعض الآخر يُصر أن يضع نفسه فريسة لاستغلال ضعاف النفوس، وتؤكد الهيئة أهمية اتباع الأساليب القانونية عند الحصول على الخدمات المقدمة تجنبًا لذلك”.