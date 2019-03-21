عاجل .. السيسي يٌصدر قرارًا هامًا بشأن أصحاب المعاشات

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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر اليوم الخميس، الموافق 21 مارس، قرارا هاما بشأن أصحاب المعاشات، حيث وجه الحكومة بسحب الاستشكال المقدم على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد حددت جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي قدمته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

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كذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهاته بأن تقوم وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، هذا من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يتم تنفيذها بسرعة، لتبدأ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019

جدير بالذكر أن تلك القضية الخاصة بعلاوات أصحاب المعاشات تعود إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، والتي طالب فيها الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.