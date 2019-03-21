الصحة تحذر.. من قطرة عين ومكمل غذائي في الأسواق

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حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام تشغيلات تعد غير مطابقة للمواصفات في منتج طبي هو قطرة العين “Orcha Tears plus 15 ml eye drops”.

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من التشغيلات التي تستخدمها شركة أوركيديا في الإنتاج، والتي تحمل رقم 1017156 / 1017157، حيث أنه غير مطابق من حيث التحليل الكيميائي، بحسب المنشور الصادر عن إدارة الصيدلة تحت رقم 11 لعام 2019.

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كما حذرت إدارة الصيدلة أيضا من مكمل غذائي يسمى “مونتانا رويال جيلي”، الذي تقوم بإنتاجه “الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية”، المشغل تحت رقم 818501.

وصرحت إدارة الصيدلة في المنشور الذي يحمل رقم 12 لعام 2019، إن المعمل لتلك التشغيلة نص على أن التشغيلة تعد غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

ووجهت إدارة الصيدلة”، بضرورة العمل على تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات، والعمل على إرجاع ما قد تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية من التشغيلات التي تم ذكرها مسبقًا، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما أمرت إدارة الصيدلة أيضًا بتسليم مندوب الشركة جميع الأحراز، وقد تم أخذ التعهد اللازم بعدم “فض الأختام”، إلا في وجود أحد مفتشي إدارة الصيدلة.

وشدد إدارة الصيدلة على ضرورة موافاتها بالكميات التي قد تم تحريزها، على أن يتم إعدام كافة الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من “مفتشي إدارة الصيدلة”.

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