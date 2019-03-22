مجلس الوزراء يبحث إحلال سيارات “الڨان” بديلا للتوك توك

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ناقش مجلس المحافظين في اجتماعه الذى الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ما يتعلق بترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات “التوك توك”، وكيفية توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لإيجاد خطط للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإظهار مميزاتها من حيث: فرص الأمان وصغر حجم السيارة وسهولة مرورها في الطرق الضيقة بالإضافة إلى زيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، أنه جارى العمل الآن على عمل خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية فى مختلف المحافظات وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاج إليها (أتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، بالإضافة إلى بحث كيفية فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” والوقوف على معرفة الأعداد المطلوبة لتغطية كل المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.واحتوت الخريطة، على بنج منح مهلة 6 أشهر للسيارات (ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي و تعمل بالأجرة لتصحيح أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

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وتطرق الاجتماع، إلى عدد من التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الشأن مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك التى تخالف المرور والتي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور،بالإضافة إلى تخصيص أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات بهدف القيام بإجراءات ترخيص التوك توك وفقا للضوابط الموضوعة، وإصدار قرار بوقف كل تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات “التوك توك” وأن تكون الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن ترخيص “التوك توك” هي الإدارة العامة للمرور.

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